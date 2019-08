Comment banquiers et assureurs tentent de juguler les taux bas

Les assureurs se tournent "graduellement vers des actifs plus rémunérateurs mais souvent également plus risqués".

Marge sous pression

Si les banques alignent les bénéfices jusqu’à présent, "la période prolongée de taux d’intérêt bas met toutefois de plus en plus sous pression la marge d’intermédiation, qui constitue la principale source de revenus des banques" , résume le régulateur, la Banque nationale de Belgique (BNB), dans son rapport macroprudentiel 2019.

Les banques jouent sur plusieurs tableaux: elles réduisent leurs coûts, elles tentent de diversifier leurs revenus bancaires et parfois non bancaires et compensent aussi en faisant plus de volumes.

Là où ça se corse, c’est que les taux de référence à court terme (le taux de rémunération des dépôts de la BCE, à -0,4% actuellement et probablement moins en septembre) ont été rejoints par les taux de référence à long terme (par exemple l’Obligation d’État belge à 10 ans), qui évolue près de ou sous zéro. La courbe des taux s’est aplatie, comme on dit dans le métier, réduisant d’autant la marge d’intérêt dont vit la banque.

Que font-elles pour pallier le problème? Les banques jouent sur plusieurs tableaux: elles réduisent leurs coûts (moins de personnel, moins d’agences, plus d’automatisation), elles tentent de diversifier leurs revenus bancaires (dans le "fee business": la banque privée, la banque d’entreprise, là où des commissions sont facturées au client) et parfois non bancaires (partenariats pour proposer d’autres services, dans la mobilité en particulier) et compensent aussi en faisant plus de volumes.