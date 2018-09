Comment renforcer la déontologie du banquier? Febelfin cherche…

Les banques belges travaillent depuis des mois sur un plan d’action pour redresser la réputation du secteur. Cela devrait notamment passer par un code de conduite plus exigeant. Mais quoi, concrètement?

Il faut dire, il y a du boulot. Les sondages n’en finissent pas de situer le banquier en fond de classement sur l’échelle de la confiance. Et l’étude commandée par L’Echo et De Tijd à Kantar TNS indique que, dix ans après la crise, 52% des Belges n’ont toujours pas confiance en leur banque.

Le cas ING

Aux Pays-Bas, la maison mère d’ING Belgique a conclu un arrangement avec les autorités et versé 775 millions d’euros pour éteindre une enquête pénale portant sur du "blanchiment et des pratiques de corruption". Le communiqué du ministère public, publié il y a deux semaines, indique que la banque "n’a pas réussi à empêcher que des comptes bancaires appartenant à des clients ING aux Pays-Bas soient utilisés pour blanchir des centaines de millions d’euros entre 2010 et 2016".