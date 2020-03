Coronavirus: et si vous abandonniez le cash?

"Le numérique est le moyen le plus recommandé pour payer ses achats, car le plus sûr et le plus hygiénique."

Il est en effet possible de payer avec sa carte bancaire qu'elle soit avec ou sans contact, mais aussi via son smartphone. À cet effet, la fédération des acteurs bancaires du pays, Febelfin lance un appel pour promouvoir les paiements digitaux. "Pour l'instant, la plupart des commerces sont fermés, mais les magasins qui vendent des denrées de première nécessité (supermarchés, boulangeries, boucheries, pharmacies, etc.) restent ouverts. Et là, le numérique est le moyen le plus recommandé pour payer ses achats, car le plus sûr et le plus hygiénique."