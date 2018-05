Coup de mou pour ING Belgique

Le CEO du groupe ING a le sourire. Le trimestre se termine sur une belle progression de l'activité. Mais en Belgique, le tableau est plus gris: résultats en recul même si l'activité prêts et dépôts reste sur une tendance haussière.

Ralph Hamers, CEO du groupe ING , est heureux. La polémique sur son augmentation salariale terminée, il ne tarit pas d'éloges sur les performances de sa banque. "Partout notre activité commerciale reste forte. Nous enregistrons au trimestre une croissance de 12,3 milliards d'euros de crédits. Le coût du risque reste faible. Nous faisons la preuve d'une bonne gestion des coûts. Nos dépenses se sont réduites depuis le 4e trimestre 2017, alors que les coûts liés à des investissements dans notre croissance et des éléments non récurrents ont crû. Nous restons en ligne avec nos objectifs de réduction des coûts de 900 millions tels qu'énoncés dans notre plan stratégique 2021."

Et un petit mot sur la Belgique? "Je suis ravi du progrès effectué dans le dossier de fusion entre Record Bank et ING Belgique. Nous espérons compléter cette opération au premier semestre 2018." Il faut dire qu' ING Belgique vient de remporter une manche dans la querelle qui l'opposait aux agents de Record Bank qui dénonçaient la technique de migration de leurs clients vers l'enseigne ING.

Ces éloges en chiffres, ça donne quoi?

Le groupe bancaire néerlandais affiche une hausse de 7,2% de son bénéfice net à 1,22 milliard d'euros, contre 1,14 milliard un an plus tôt. Par action, il ressort à 32 cents.

Ce résultat a été boosté par une progression de sa base de clients à 37,8 millions de personnes. L'activité "crédits" a aussi bien performé avec à la clé une provision pour risque de crédits d'à peine 85 millions d'euros. Elle était trois fois plus élevée un an auparavant et les analystes tablaient sur un chiffre pouvant aller jusqu'à 200 millions d'euros.