Covid: le patrimoine des Belges poussé à un nouveau record

Si les ménages ayant le revenu mensuel net le plus élevé sont ceux qui ont le plus économisé , l’enquête nous apprend toutefois que plus d’un Belge sur quatre a moins mis de côté, particulièrement au sein des ménages dont le revenu mensuel net est inférieur à 2.000 euros.

"Ce constat n’est pas tellement étonnant dans la mesure où la hausse du chômage (temporaire ou non), et donc la baisse de revenus, a surtout été observée dans les secteurs avec les salaires les plus bas. Les personnes ayant un salaire plus bas ont, en outre, généralement tendance à consommer une plus grande partie de leurs revenus. Et cette consommation se focalise sur des dépenses plus difficilement compressibles", précise notamment Charlotte de Montpellier, économiste chez ING Belgique.