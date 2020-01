Crédal lance son premier fonds d'investissement

L’automne dernier, deux jeunes Bruxellois, Gilles Davignon et Bastien Leflere, lançaient Waio, une plateforme de vente en ligne de produits écoresponsables non alimentaires. Avec une offre déjà conséquente de produits de beauté, d’objets de décoration ou de smartphones reconditionnés, Waio pourrait se profiler comme le "Amazon écologique" , toutes proportions gardées.

Pour financer son développement, le site de vente a reçu l’appui de Change. Il s’agit du premier fonds d’investissement lancé par Crédal, la coopérative de financement solidaire. Celle-ci était déjà active depuis plus de trente ans dans les microcrédits personnels et professionnels, l’accompagnement et le crédit solidaire.