Crédit refusé? Les banquiers devront réorienter les entrepreneurs

Le prêt coup de pouce pour les indépendants et PME en Wallonie a fait l’objet de 201 demandes en un an, selon les derniers chiffres du syndicat neutre pour indépendants. Ce type de financement alternatif a encore du potentiel puisque dès ce 1er mars, les banques devront réorienter les entrepreneurs en cas de refus total ou partiel de crédit.

Vous êtes indépendant ou une PME en Wallonie et votre banque vous refuse un crédit? Eh bien vous pouvez toujours vous diriger vers le financement alternatif… dont le prêt coup de pouce. Ce dispositif, opérationnel depuis le 1er octobre 2016, s’adresse aux indépendants ou aux PME situés en Wallonie et ayant maximum 5 années d’activité.

Les derniers chiffres de Febelfin indiquent que les entrepreneurs se sont heurtés à un taux de refus accru au 3e trimestre 2017. Le nombre de crédits octroyés durant ce trimestre a reculé de 4,1% sur base annuelle, bien que l’encours des crédits aux entreprises a atteint un nouveau record - fin septembre, on dénombrait 145,5 milliards d’euros octroyés aux entreprises. "En octobre 2017, 6,7% des entrepreneurs considéraient les conditions de crédit comme défavorables", avait alors indiqué Febelfin.

201 demandes

Mais revenons au prêt coup de pouce. Pendant sa première année, 201 demandes ont été reçues pour un montant total de 3,5 millions d’euros. Parmi celles-ci, 168 demandes ont été déclarées recevables et 13 sont encore en phase d’analyse, alors que 20 sont non recevables car les entrepreneurs ne répondaient pas aux conditions, surtout en raison de l’âge de l’entreprise, selon le syndicat neutre pour indépendants (SNI). "Et pourtant, il y a beaucoup de potentiel qui reste inexploité", estime la présidente du SNI Christine Mattheeuws.

"Et pourtant, il y a beaucoup de potentiel qui reste inexploité." Christine Mattheeuws présidente du SNI

> L’emprunteur "coup de pouce" peut contracter un prêt auprès d’une autre personne privée, qui peut être un membre de la famille, un proche, une connaissance, etc. Le plafond maximum pour l’emprunteur est de 100.000 euros et de 50.000 euros pour le prêteur. Ce dernier bénéficie d’un crédit d’impôt sur le montant qu’il a prêté, qui s’élève à 4% durant les 4 premières années et à 2,5% pour les 4 dernières années.

Selon Christine Mattheeuws, "malgré les bons résultats de l’année précédente, le prêt coup de pouce pourrait avoir encore plus de succès. Le problème est que les banques ne dirigent quasi pas vers le financement alternatif quand un crédit est refusé ou octroyé partiellement."

Intéressé par le prêt coup de pouce? Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur ce site.

Les banques devront expliquer le motif du refus de crédit

Pour que les banques redirigent les entrepreneurs vers un financement alternatif lors du refus d’un crédit, le SNI et plusieurs organisations de défense des indépendants et PME ont signé avec Febelfin une nouvelle version du code de conduite pour le financement des PME entre en vigueur dès ce 1er mars 2018. Il entend renforcer la relation entre banque et entrepreneurs.

En cas de refus total ou partiel de crédit, la banque devra donner le motif du refus à l’entrepreneur et le diriger vers des mesures d’accompagnement et des garanties publiques.