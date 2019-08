Crelan entre en négociations exclusives avec Axa Banque

L'accord est estimé à au moins 500 millions d'euros. Un accord de distribution pour les produits d'assurances sera probablement couplé à la vente, ce qui assurerait aux Français un canal de vente via Axa Banque, mais aussi via Crelan, de quoi renforcer leurs parts de marché au détriment d'AG Insurance (Ageas) et de Fidea.