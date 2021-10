Crelan et Axa Banque attendent toujours le feu vert pour leurs noces

Près de deux ans après l'annonce du mariage de Crelan et Axa Banque Belgique, les vœux n'ont toujours pas été échangés. Au début de ce mois, Crelan a déposé le dossier auprès de la Banque nationale de Belgique (BNB) et de la Banque centrale européenne (BCE).

Les institutions disposent désormais de 60 jours ouvrables pour étudier le dossier et décider d'accepter ou non l'ambitieux deal bancaire. On s'attend à une décision fin décembre. Cette fusion créerait la cinquième plus grande banque du pays.