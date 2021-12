Crelan lève 645 millions d'euros pour reprendre AXA Bank

AXA, Allianz et Amundi vont soutenir Crelan à hauteur d'au moins 425 millions d'euros en vue de la reprise d'AXA Bank. Crelan va aussi lever du capital coopératif à hauteur de 220 millions d'euros.

Si tout se passe bien, c'est une question de jours avant que la banque coopérative Crelan reprenne sa collègue belge AXA Bank. La conclusion du deal, d'il y a deux ans maintenant, est désormais possible, après le feu vert plus tôt ce mois-ci des régulateurs, Banque centrale européenne en tête.

Suite à l'opération, Crelan dépassera Argenta en tant que plus grand challenger des quatre grandes banques de notre pays. Crelan deviendra ainsi le numéro cinq du secteur – ce qui devrait impliquer des économies d'échelle, avec comme corolaires une meilleure rentabilité et un service amélioré.

Prospectus approuvé

Les détails financiers de la transaction commencent, eux aussi, à s'éclaircir, grâce à un prospectus récemment approuvé par la FSMA (l'autorité de surveillance du marché financier) en amont de l'émission de parts sociales par CrelanCo, la holding qui chapeaute Crelan, sa filiale Europabank et bientôt aussi AXA Bank.

En 2019, il était question d'un prix d'acquisition de 540 millions d'euros que le géant français de l'assurance AXA allait encaisser pour sa filiale bancaire. Le prospectus annonce désormais un montant de 590 millions d'euros, la valeur d'AXA Bank ayant progressé.

Crelan devra aussi verser 90 millions d'euros à AXA Allemagne pour l'acquisition d'un prêt auprès d'AXA Bank. Et comme, d'autre part, AXA rachète la filiale d'assurance de Crelan pour 80 millions d'euros, le montant net de l'acquisition est de 600 millions d'euros.

Intérêt personnel

À la clôture de la transaction, un montant supplémentaire sera ajouté en raison d'une clause d'ajustement de prix. Combien exactement? Nul ne le sait à ce stade. Mais AXA Bank a connu une "very good year".

Comment Crelan va-t-elle payer, sans affecter ses coussins de fonds propres? On savait déjà qu'AXA, l'assureur allemand Allianz et la société de fonds française Amundi souscriraient aux instruments de capital de Crelan. Ils le font en partie par intérêt personnel car ils collaborent avec la banque belge. Désormais, les montants exacts sont connus: pour AXA, il s'agit du montant renégocié de 225 millions d'euros, et pour Amundi et Allianz, respectivement 125 et 75 millions.

Pour AXA, c'est un montant minimum. Le prospectus précise qu'il peut être porté à 245, voire 265 millions d'euros. Dans le premier cas, cela permet à Crelan d'atteindre 3,7% de ratio de levier (le rapport entre le coussin de capital et le total des actifs) au closing. Le document qualifie ce scénario de "hautement probable". L'option de 265 millions d'euros est qualifiée pour sa part de "peu probable".

Optimiste mais réaliste

En plus de l'effort d'au moins 425 millions d'euros des trois partenaires, CrelanCo lèvera aussi un capital coopératif de 220 millions d'euros lors des trois prochaines années. Cela devrait encore renforcer le ratio de solvabilité et de levier, pour atteindre 4,1% d'ici à fin 2024 et rester ainsi largement au-dessus du minimum requis.

CrelanCo admet que l'objectif de 220 millions d'euros (soit environ 70 millions par an) "peut sembler optimiste" dans la mesure où seul un montant de 25 millions d'euros a été levé en 2020, mais considère ce même objectif comme "réaliste", notamment "au regard de l'augmentation de la base de clients cibles à la suite de l'acquisition d'AXA Bank Belgium".

Si l'objectif est atteint (et avec l'argent des trois partenaires), ce sera, semble-t-il, suffisant pour financer la transaction. Mais l'intégration d'AXA Bank coûte, elle aussi, assez cher. Crelan estime la facture de cette opération à 230 millions d'euros, à régler sur ses propres ressources. Cela comprend 131 millions pour la migration et l'intégration informatiques et 50 millions pour la modernisation des systèmes informatiques.

Période d'intégration

Crelan n'est pas à proprement pressée par le temps sur cet enjeu: la banque a conclu des accords avec AXA ​​pour que les systèmes d'AXA Bank puissent continuer à fonctionner pendant que la migration se met en place.

Mais le calendrier de certains projets informatiques peut parfois avoir tendance à s'étirer. Et "ce sera important pour Crelan de tenir ce budget sous contrôle", précise le prospectus. Après une période d'intégration qui devrait prendre deux ans, la fusion entre les deux banques devrait être finalisée à la fin du premier trimestre 2024.

Et les dividendes? Les coûts d'intégration élevés comportent des risques, selon CrelanCo, "en termes de rentabilité et de possibilité de distribuer des dividendes conformément aux attentes des coopérateurs". Mais les risques sont jugés "moyens". CrelanCo verse un dividende brut de 3% depuis plusieurs années consécutives. Les coopérateurs sont au nombre d'environ 275.000.

