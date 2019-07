Crelan proche de négociations exclusives pour le rachat d'AXA Banque

Du cash mais pas que

Et du côté de Crelan, quel est l’intérêt? En reprenant AXA Banque et son réseau (indépendant, comme le sien), elle doublerait de taille. Dans les prêts hypothécaires par exemple, les 7% de part de marché d’AXA et les 6% de Crelan permettent à l’ensemble de se rapprocher des quatre grandes banques, de devenir la cinquième enseigne belge en distanciant Argenta.

Alors que les exigences réglementaires et les besoins en IT ne cessent d’augmenter, tandis que les revenus d’intérêt se tassent pour cause de taux encore et toujours au plancher, le calcul de Crelan est de gagner en taille: vendre plus et répartir les coûts sur une base plus large.