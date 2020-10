Crelan se trouve un partenaire pour rattraper son retard dans l'IT

Le bancassureur coopératif a choisi Avanade pour procéder à une mise à jour de ses infrastructures IT, qui avaient besoin d'une cure de rajeunissement.

Le secteur bancaire se transforme de plus en plus en industrie technologique. Selon une étude publiée par S&P Global Ratings ce mois-ci, les clients belges figurent parmi les principaux adeptes de la banque en ligne en Europe. De ce fait, "échouer à suivre les innovations technologiques pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les retardataires numériques".

"Nous avons souffert d'un certain retard dans nos investissements IT au cours des deux dernières années." Anne Fiévez CIO de Crelan

Dans cette optique, elle pointe l'avantage des plus grosses institutions financières face aux enseignes de petite et moyenne envergures, qui disposent de moins de moyens pour mettre à jour leur infrastructure IT.

Parmi celles-ci, Crelan devait procéder à une mise à niveau. La Banque centrale européenne aurait ainsi tiqué sur le système informatique lors de l'analyse du dossier de fusion avec AXA Banque Belgique.

"Nous avons souffert d'un certain retard dans nos investissements IT au cours des deux dernières années", concède Anne Fiévez, chief information officer de Crelan depuis le printemps dernier. Pour y remédier, le bancassureur coopératif annonce ce jeudi la signature d'un accord avec Avanade, premier intégrateur mondial de solutions Microsoft.

Sécurité et stabilité

"L'infrastructure n'était pas vraiment 'up-to-date'", confirme Johann Corlemeijer, country director Belux d'Avanade. "Une intervention était nécessaire. Le principal défi consiste à faire la transition entre l'ancien et le nouveau système tout en assurant la continuité des services. Il faut également former les collaborateurs à utiliser ces nouveaux outils. Créer une expérience de travail sécurisée qui promeut la flexibilité et l’agilité nécessite l’adoption d’un nouvel état d’esprit à tous les échelons de l’entreprise. Il est donc important de ne pas sous-estimer l’importance d’un programme complet de formation et d’assistance."

"L'objectif est de disposer d'un système sûr, stable, flexible, et tourné vers l'avenir." Johann Corlemeijer Country director Belux d'Avanade

Avanade a entamé l'implémentation du nouveau système au mois d'août. Des opérations qui devraient prendre au maximum douze mois, étalées en plusieurs phases, avec à terme un basculement de l'infrastructure IT vers le cloud Azure de Microsoft et un déploiement de la solution Microsoft365 pour les 2.400 employés du groupe et son réseau d'agences franchisées.

L'objectif est de disposer d'un système "sûr, stable, flexible, et tourné vers l'avenir", selon Johann Corlemeijer.

Une nouvelle app dans le pipeline

La pandémie et le recours massif au télétravail qui en a découlé ont évidemment influencé la mise en place de la nouvelle solution. "Cela a contribué à accélérer notre décision", indique Anne Fiévez. "Nous avons dès lors procédé à un gros investissement, également afin de nous équiper d'un nouveau parc de lap-tops pour nos employés."

La fusion avec AXA Banque, qui doit être conclue pour la fin de l'année, constitue une opportunité pour Crelan du point de vue de ce nouveau système, selon Anne Fiévez. "Le nouvel ensemble ne travaillera pas directement sur cette plateforme, étant donné que l'onboarding est prévu sur une période de 24 mois, mais AXA dispose déjà d'un modèle équivalent. L'intégration ne posera pas de problème." À l'issue de la fusion, ce seront plus de 6.000 travailleurs qui seront ainsi amenés à utiliser l' interface de Crelan.

