Cure d'amaigrissement colossale pour Deutsche Bank

18.000 emplois à la trappe, réduction de l'activité de banque d'investissements, 74 milliards d'euros d'actifs risqués stockés dans une structure de défaisance.... Deutsche Bank entame une cure de régime qui lui coûtera très cher et fera plonger ses résultats dans le rouge cette année.

Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs semaines, elles ont été levées dimanche. Deutsche Bank passera bel et bien par une cure d'amaigrissement qui devrait lui coûter 7,4 milliards d'euros , mais qui devrait surtout lui permettre de redresser enfin la tête après des années de difficultés.

Pour Christian Sewing, ce plan est la "transformation la plus fondamentale" de Deutsche Bank depuis des décennies. "C'est un nouveau départ."

Mais que prévoit ce plan?

• Pertes d'emploi

On savait l'emploi menacé. Le chiffre de 20.000 suppressions circulait. Au final, Deutsche Bank va tailler dans ses effectifs à hauteur de 18.000 postes . Il s'agit des plus importantes suppressions de postes du secteur bancaire depuis l'annonce des 30.000 emplois supprimés par HSBC en 2011.

• Réduction d'activité

Une réduction de l'activité de la banque d'investissement était sur toutes les lèvres. La direction de la première banque allemande n'a pas démenti: elle renonce à son activité sur les marchés actions, principalement opérée depuis New York ou Londres. Les opérations de la banque d'investissement seront réduites et le groupe va se recentrer sur ce qu'il considère être ses points forts; en ligne de mire le financement de la clientèle professionnelle, le marché des changes ou encore la banque privée.