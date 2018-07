DJ D-Sol à la tête de Goldman Sachs dès ce lundi?

Grand changement à la tête de Goldman Sachs ? La banque américaine pourrait cette semaine changer de patron. Selon The New York Times, David Solomon pourrait même dès ce lundi succéder à l'actuel titulaire du poste, Lloyd Blankfein. Blankfein avait déjà cité Solomon comme probable successeur lors d'une interview à la chaîne CNBC au printemps dernier.

Relire notre article: Goldman Sachs et Lloyd Blankfein ne sont pas inséparables

David Solomon avait rejoint Goldman Sachs comme associé en 1999. Il est actuellement président et directeur général délégué (chief operating officer) de la banque d'affaires. Il avait en effet gravi les échelons après le départ de Gary Cohn, appelé comme conseiller économique de Donald Trump.

L'homme n'a jamais caché sa volonté de voir la culture d'entreprise de la banque évoluer: moins d'heures supplémentaires, des codes vestimentaires plus souples, un système informatique modernisé, une révision du système de performance des nouveaux salariés...

Lors de ses temps libres, l'homme passionné de musique électronique se met derrière les platines sous le nom de DJ D-Sol. Il a ainsi mixé dans des nightclubs et des festivals à New York, Miami et aux Bahamas.