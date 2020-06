DVV devient sponsor du RSC Anderlecht et abandonne l'appellation AP

La compagnie d'assurances s'affichera sur les maillots du Sporting d'Anderlecht à domicile. Elle est officiellement rebaptisée DVV Insurances, des deux côtés de la frontière linguistique.

L'annonce était dans l'air, la confirmation est tombée ce vendredi. Comme nous vous l'annoncions en avril, le Sporting d'Anderlecht a signé un contrat avec Belfius, qui devient son sponsor maillot principal dès la saison prochaine via deux de ses marques: DVV Insurance et Candriam, partenaire du bancassureur public et filiale de New York Life. Le club le plus titré du royaume arborera le logo de la compagnie d'assurances lors de ses matchs à domicile, tandis que le gestionnaire de patrimoine sera mis à l'honneur lors des joutes en déplacement.

"Nous avons une stratégie ambitieuse pour DVV, et le sponsoring du RSCA nous donnera une plus grande visibilité des deux côtés de la frontière linguistique." Dirk Vanderschrick CEO Belfius Insurance

En principe, BNP Paribas Fortis devait encore être présente une saison sur les vareuses mauves et blanches, mais Belfius, qui sponsorise déjà le centre de formation du club bruxellois depuis un an, lui a grillé la politesse. Le bancassureur profite d'une clause du contrat précisant que si un sponsor est prêt à faire une offre supérieure d'un tiers au montant du contrat arrivant dans sa dernière saison, le Sporting peut se désengager pour nouer un nouvel accord. C'est ainsi que la collaboration avec BNP Paribas Fortis (et Fortis et la Générale de Banque avant elle) prend fin après quasiment 40 ans.

Belfius a profité de la confirmation de ce partenariat pour annoncer un changement de marque également. Alors que, jusqu'à présent, DVV Verzekering officiait sous le nom AP Assurances dans la partie francophone du pays, la compagnie est rebaptisée DVV Insurance au niveau national (soit DVV Assurances, en français).

Stratégie nationale

La réflexion quant à ce changement de marque est en cours depuis environ un an, indique Dirk Vanderschrick, CEO de Belfius Insurance. "Il était difficile pour DVV, qui reste une petite compagnie, d'avoir deux noms", explique-t-il. DVV/AP réalisant trois quarts de ses activités en Flandre, il semblait dès lors logique d'opter pour sa dénomination néerlandophone, fait-il valoir. De plus, officier sous une marque unique dans tout le pays permettra de faire des économies, que ce soit en termes d'enseignes, d'informatique ou de documents.

Pour concrétiser ce changement de nom, Belfius devait obtenir l'accord des agents DVV/AP, qui sont des indépendants. Leur approbation a été marquée pas plus tard que ce jeudi.