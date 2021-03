David Moucheron, banquier du hasard, mais banquier de cœur

Changements de gouvernance chez KBC. David Moucheron, passé en 2015 de bpost à KBC, va quitter la direction hongroise pour reprendre l'activité belge du groupe.

Retour sur les terres belges pour David Moucheron. À la tête de K&H, la filiale hongroise de KBC, depuis mai 2017, il va prendre la direction de KBC Belgique.

Daniel Falque a en effet décidé de quitter le groupe KBC et de laisser les rênes de la filiale belge. Ces changements seront validés par l'assemblée générale du 6 mai.

Sur les bancs avec la fille Gore Lors de ses études à Columbia, David Moucheron côtoie Karenna Gore, la fille du Vice-président de l’époque, alors en pleine campagne présidentielle contre George W. Bush. Il reviendra de son séjour à Big Apple avec une photo de lui aux côtés d’Al Gore lors de la proclamation des résultats.

"David Moucheron est un chef d'entreprise chevronné, doté d’une vaste expérience de manager et de CEO dans le secteur financier, tant chez KBC que, précédemment, dans d'autres institutions financières, en Belgique et à l'étranger", indique Johan Thijs, CEO du groupe KBC, dans un communiqué. Il salue aussi sa capacité à combiner son expérience, ses qualités de leadership et sa compréhension approfondie des activités.

Saisir sa chance

Pourtant, David Moucheron, 48 ans, reconnaît être devenu banquier un peu par accident.

Diplômé en droit de l'UCL, il commence sa carrière dans le cabinet d'avocats d'affaires désormais baptisé Linklaters. Il complète sa formation par un master en droit à l’Université de Columbia, à New York, ce qui lui ouvre les portes du consultant McKinsey.

Un air de famille La physionomie ne trompe pas. David Moucheron est le fils de l'ancien journaliste de la RTBF Georges Moucheron. Dans la famille Moucheron, on demandera aussi la cousine, Savine, députée cdH et conseillère communale montoise.

"J’ai retenu de mon passage aux États-Unis un accent plus grand pour le développement personnel et en équipe. J’ai personnellement trouvé un avantage à combiner les deux."

L'année 2006 marque un tournant dans sa carrière. Côté personnel, la famille s'agrandit; côté professionnel, le métier de consultance ne résonne pas en lui.

Il entre donc de plain-pied dans le secteur bancaire au sein de Fortis Banque. Il devient un an plus tard secrétaire du comité exécutif et assistant du CEO, Jean-Paul Votron.

Il vivra de l'intérieur la chute du colosse. "C’est à ce moment-là qu’on se rend compte du lien émotionnel avec l’entreprise. Ce sentiment que des événements extérieurs peuvent aboutir à un cataclysme, c’est le pire. C’est quelque chose qu’on n’apprend pas à l’école et que beaucoup de gens ne voient pas dans leur carrière."

"La banque de détail, c’est un métier de gens." David Moucheron Futur CEO de KBC Belgique

De cette époque, il affirme avoir appris certaines choses. "J’aurais préféré ne rien apprendre et que tout ce qui s’est déroulé ne se soit pas passé."

Un très jeune banquier

Il n'a que 35 ans quand on lui propose de succéder à Martine de Rouck à la direction de bpost Banque, enseigne détenue à 50-50 par BNP Paribas Fortis et bpost.

"La banque de détail, c’est un métier de gens", expliquait-il à l'époque. "Je m’y sens très à l’aise. Je n’ai pas un passé de private banker, je ne viens pas d’une famille multimillionnaire."

Rien ne vaut le Doudou Montois "de cœur", David Moucheron est un adepte du Doudou. Outre l'ambiance de la fête populaire, il y voit aussi l'occasion de revoir des amis.

Six ans plus tard, changement de banque. Il fait son entrée au sein du groupe KBC. On le verra à la tête de CBC, de K&H et donc bientôt de KBC Belgique.

David Moucheron le reconnaît aisément, il doit sa carrière à la chance d’avoir été là au bon moment, au bon endroit et d’avoir côtoyé les bonnes personnes. "Certaines personnes m’ont vu travailler et m’ont fait confiance."

Aujourd'hui, il dit aimer prendre sous son aile des talents pour les faire grandir. "Diriger une entreprise, c’est développer une bonne vision et y faire adhérer l’ensemble de vos collaborateurs."

Le profil 1973: naissance à Mons.

naissance à Mons. 1996: diplômé en droit de l’UCLouvain, il poursuit sa formation à l’Ehsal avec un stage auprès du cabinet d’avocats bruxellois désormais nommé Linklaters.

diplômé en droit de l’UCLouvain, il poursuit sa formation à l’Ehsal avec un stage auprès du cabinet d’avocats bruxellois désormais nommé Linklaters. 1999: il entame un master en droit à l’université de Columbia, à New York.

il entame un master en droit à l’université de Columbia, à New York. 2000: il entre au cabinet de consultance McKinsey, dont il devient partenaire en 2005.

il entre au cabinet de consultance McKinsey, dont il devient partenaire en 2005. 2006: il entre chez Fortis Banque et devient, à l’été 2007, secrétaire du comité exécutif et assistant du CEO.

il entre chez Fortis Banque et devient, à l’été 2007, secrétaire du comité exécutif et assistant du CEO. Janvier 2009: il succède à Martine De Rouck à la direction de bpost Banque.

il succède à Martine De Rouck à la direction de bpost Banque. Août 2015: il prend la direction de CBC.

il prend la direction de CBC. Mai 2017: il s'envole pour diriger K&H, la filiale hongroise de KBC.

il s'envole pour diriger K&H, la filiale hongroise de KBC. Mai 2021: il succédera à Daniel Falque à la tête de KBC Belgique.