Degroof Petercam AM conclut une année record et se lance en Chine

Le groupe Degroof Petercam est d’abord connu pour sa banque privée, mais il ne s’agit pas là de son unique activité. L’institution est également présente dans la banque d’investissement, les assets services et la gestion d’actifs via sa filiale Degroof Petercam Asset Management (DPAM). "C’est un mariage d’activités assez intéressant", estime le CEO de DPAM, Hugo Lasat. "Nous sommes un groupe assez original, je ne pense pas qu’il y en ait plus de cinq qui font la même chose que nous en Europe."