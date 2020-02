Degroof Petercam met sa filiale espagnole en vente

Bank Degroof Petercam Spain est surtout active dans la banque privée et dans la gestion d'actifs. Sa soixantaine de private bankers répartis dans quatre villes (Madrid, Barcelone, Bilbao et Valence) gère quelque 1,3 milliard d'euros d'actifs. En Espagne, Degroof Petercam fait également de la gestion institutionnelle d'actifs (DPAM), gère les fonds privés Degroof Petercam SGIIC et exerce comme banque d'affaires.

PrivatBank, l'entité reprise par Degroof Petercam en 1999 pour 4 milliards de pesetas (environ 24 millions d'euros) trouve ses origines en Catalogne, où elle était populaire au sein de la bourgeoisie et de la jet set. C'est d'ailleurs un membre de celle-ci qui la dirige, selon El Confidencial: Marian Puig Guasch, héritier de la famille Puig, active dans l'industrie de la mode et du luxe, notamment via les marques Paco Rabanne et Jean Paul Gaultier.