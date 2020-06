Degroof Petercam sanctionnée pour publicité "trompeuse" et "non réglementaire"

La banque Degroof Petercam écope d'une amende de 50.000 euros de la FSMA pour une publicité non conforme à la réglementation.

La FSMA, gendarme des marchés et garant de la protection des investisseurs, a une nouvelle fois sévi. Il annonce la conclusion d'un accord transactionnel avec la banque Degroog Petercam . Montant de la sanction: 50.000 euros et une publication nominative sur le site de la FSMA.

Autre point: ces publicités ne disposaient pas des informations minimales à fournir et ne répondaient pas aux conditions prévues par la réglementation en cas de mention d’une récompense obtenue pour un produit financier.

D'autres sanctions

Les sociétés Sopal Internationale et Frabelco écopent d'une amende totale de 55.000 euros.

Degroof Petercam n'est pas la seule société pointée du doigt par la FSMA ce mercredi. Les sociétés Sopal Internationale et Frabelco, qui se partagent le même administrateur-délégué, écopent respectivement d'une amende de 15.000 et 40.000 euros et une publication nominative sur le site de la FSMA pour notification tardive de transactions d'actions.