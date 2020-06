Degroof Petercam se cherche un nouveau président

Le mandat de Ludwig Criel (68 ans) comme président de Degroof Petercam arrivera à échéance en mai 2021. Dès le début de 2020, il a annoncé au conseil d’administration qu’il n’était pas disponible pour un nouveau mandat. C'est pourquoi il l'a remis à la disposition du conseil d'administration dès le début de cette année. Et d'après nos sources, la banque d’affaires aurait mandaté le chasseur de têtes Russell Reynolds pour lui trouver un successeur.

Ludwig Criel, qui a fait sa carrière dans le secteur du transport maritime et est président de DPG Media (l’ancien Persgroep), préside la banque depuis début 2018. Entre 2011 et 2015, il était déjà président de Petercam , la maison de bourse qui a fusionné avec Bank Degroof il y a quelques années.

Screening strict

Il ne faut pas s’étonner que la banque ait déjà lancé la recherche d’un remplaçant. Dans le secteur bancaire, les candidats à un mandat d’administrateur sont passés au crible d’un screening très strict de la Banque Nationale et de la Banque Centrale Européenne avant que leur nomination puisse être confirmée. Les autorités de contrôle doivent vérifier si le candidat est " fit and proper" pour la fonction. Ce screening dure plusieurs mois.

Ces derniers mois, de nombreuses autres grandes banques ont changé de président. Koenraad Debackere a succédé à Thomas Leysen en tant que président de KBC, Eric Boyer a transmis le témoin d’ING Belgique à Diego du Monceau. Chez BNP Paribas Fortis, Herman Daems se succède à lui-même et Jos Clijsters a prolongé de deux ans son mandat de président de Belfius. Filip Dierckx (ex-BNP Paribas Fortis) a pendant longtemps été avancé comme candidat possible, mais on a craint qu’il ne passe pas la rampe des autorités de contrôle.