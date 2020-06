Degroof Petercam vend sa filiale espagnole

Degroof Petercam avait investi le marché espagnol en 2000 lors du rachat de PrivatBank , qui a ensuite pris le nom de Bank Degroof Petercam Spain. L'enseigne, dont les principales activités sont la banque privée et la gestion de patrimoine, est présente à Madrid, Barcelone, Valence et Bilbao. Elle emploie 69 personnes et gère quelque 1,3 milliard d'euros d'actifs.

Masse critique

Bank Degroof Petercam Spain rejoint le giron d'Andbank, la plus vieille banque privée andorrane et un acteur important dans ce secteur en péninsule ibérique. L'établissement dispose d'un réseau de 19 centres de banque privée avec plus de 200 employés et gère 10,6 milliards d'euros d'actifs.