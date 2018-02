Déjà un millier de coopérateurs Arco réclament leur dû

Alors que "Geld terug van Arco" et "Arcoparia's" entament une action auprès du tribunal de première instance de Bruxelles pour obtenir le remboursement de la totalité du capital investi des coopérateurs Arco, ils sont déjà plus d'un millier a avoir rejoint les rangs.

Déjà plus d'un millier de coopérateurs Arco se sont déjà joints à l'action de "Geld terug van Arco" et "Arcoparia's" qui entendent obtenir le remboursement de l'entiereté du capital investi par les coopérateurs dans Arco. La procédure aurait normalement dû être ouverte ce vendredi auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Ce ne sera pas le cas. "Le calendrier ne sera enregistré que plus tard", explique Me Geert Lenssens.