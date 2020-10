Des taux négatifs appliqués pour certains clients pro de KBC

Depuis cet été, le bancassureur applique un taux négatif sur le compte épargne de certains clients institutionnels et personnes morales avec de grosses liquidités dormantes.

La semaine passée, ING Belgique annonçait sa décision d’appliquer un taux d’intérêt négatif (-0,5%) sur les comptes épargne crédités de plus de deux millions d’euros à partir du 1 er janvier prochain. Une annonce qui avait fait grand bruit, l’enseigne étant la première des quatre grandes banques du royaume à prendre un tel virage .

En Belgique, KBC avait été la première à appliquer des taux négatifs à ses gros clients corporate sur les liquidités excédentaires investies via sa salle des marchés dès 2015 . Depuis quelques mois, le bancassureur pratique également des taux négatifs avec certains clients institutionnels et personnes morales.

Invitée à réagir, KBC précise que ces taux négatifs sont appliqués au cas par cas à partir d'un certain volume de liquidités depuis cet été. "Nous tenons compte de tous les aspects de la relation client et adoptons une approche spécifique pour chaque client. Nous étudions dès lors chaque dossier individuellement, la situation varie selon chaque client et peut évoluer en fonction du temps."