Des vacanciers consignés au travail à domicile

Ce n'est pas toujours possible. À la STIB, le personnel rentré d'une région à risques reprend le travail normalement s'il ne présente pas de symptômes suspects. Si c'est le cas, le travailleur doit rester chez lui et consulter son médecin. "Ces mesures valent aussi pour les collaborateurs dont des proches ont séjourné dans une zone exposée au coronavirus", précise Françoise Ledune, porte-parole de la société bruxelloise de transport.

À l'aéroport de Liège, qui déploie une importante activité cargo avec la Chine, on note un ralentissement sensible. Difficile de déterminer quelle est la part prise par le coronavirus dans une baisse d'activité saisonnière liée au Nouvel An chinois. Pour le personnel, on suit les consignes du SPF Santé publique.