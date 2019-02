Des valorisations de fin du monde pour les banques en Bourse

UBS, Société générale, BNP Paribas... Les banques européennes ont connu une fin d'année 2018 particulièrement difficile. Et l'horizon à court terme ne semble pas s'éclaircir. Reste leur valorisation et leur rendement dividendaire pour attirer les investisseurs.

La crise de confiance que connaissent actuellement les valeurs européennes - et en particulier le secteur bancaire - auprès des investisseurs internationaux va-t-elle un jour se terminer? La question mérite d'être posée alors que les banques de notre région dévoilent petit à petit les difficultés qu'elles ont traversées au cours de l'exercice 2018 et qui risquent de perdurer dans les prochains mois.

"L'environnement a changé", a affirmé ce mercredi Philippe Bordenave, directeur général délégué de BNP Paribas , en marge de la présentation des résultats annuels de la deuxième banque de la zone euro en termes de capitalisation boursière. L'institution évoque dans son rapport une "croissance économique toujours favorable mais qui devrait décélérer", un "environnement de taux bas en Europe qui ne devrait s’améliorer que progressivement" et" une "évolution incertaine des parités de change".

"Comme en 2018, les banques européennes sont confrontées à un cocktail douloureux composé d'une pression sur les marges, d'un recul des recettes, d'un nettoyage des créances douteuses et d'une inflation des coûts en 2019"

Quelques jours plus tôt, le patron d'UBS, Sergio Pietro Ermotti, avait établi le même constat peu engageant. Selon lui, les banques européennes avaient affronté "des conditions de marché historiquement difficiles" au quatrième trimestre. Et d'ajouter: "le déficit de progrès dans la résolution des tensions géopolitiques, la hausse du protectionnisme et les conflits commerciaux, conjugués à une volatilité accrue, devraient affecter l'activité des clients au premier trimestre 2019".