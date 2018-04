Deutsche Bank coupe dans sa banque d'investissement

• Quels seront les changements? → Dans le conseil en restructurations, l'accent va être mis sur les clients européens de même que dans l'accompagnement d'émissions et le financement d'opérations, alors que la banque va réduire sa présence dans ces activités en Asie et aux Etats-Unis. → La distribution de crédits sera "notablement réduite" aux Etats-Unis, pour se recentrer sur l'Europe, ajoute Deutsche Bank. Enfin, certains compartiments du négoce sur les actions vont être arrêtés de même qu'une partie des services offerts à des fonds d'investissement.

Christian Sewing, 47 ans, était responsable jusqu'à début avril de la banque de détail et des petites entreprises. Il aura donc pris à peine plus de deux semaines pour annoncer cette réorientation.

· Sur les résultats. La banque de détail et des entreprises et la gestion d'actifs devraient, elles, générer durablement environ la moitié des revenus de l'établissement à partir de 2021, a encore annoncé Deutsche Bank.

Le bénéfice net s'est affiché en baisse de 79% à 120 millions d'euros entre janvier et mars, lors du dernier trimestre conduit sous la responsabilité de M.Cryan.

Les recettes ont chuté de 13% dans la banque d'investissement, et sont aussi en recul, mais plus léger, dans la gestion d'actifs, dont un cinquième du capital est entré en bourse, et la banque de détail, qui est en train de fusionner avec le réseau de la filiale Postbank.

Les coûts ont augmenté de 2% à 6,45 milliards d'euros sur un an, alors que la banque entend les réduire à moyen terme.



La banque n'a pas formulé de prévision de résultat pour 2018.