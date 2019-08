Deutsche Bank donne des migraines à Angela Merkel

Récession-restructuration, la mauvaise combinaison

Effet boule de neige

D'éventuelles nouvelles perturbations dans le secteur bancaire pourraient aussi avoir des répercussions sévères sur la politique nationale. Les partis au pouvoir sont au plus bas dans les sondages et font l'objet d'attaques incessantes des forces populiste et écologique. L'avenir d'Angela Merkel est donc déjà suspendu à un fil et le besoin de dégager des aides au secteur financier ne ferait qu'accroître le cauchemar de la Chancelière.