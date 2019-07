Deutsche Bank, en restructuration, plonge dans le rouge

Le groupe a engrangé 6,2 milliards d'euros de recettes au troisième trimestre, soit une baisse de 6% conforme aux attentes des analystes sondés par Factset. Le recul est plus marqué (-18%, à 2,9 milliards d'euros) dans la banque d'investissement, l'ancienne division phare du groupe, où vont s'effectuer les principales coupes dans le cadre du plan de restructuration. En particulier, les activités de négoce liées aux actions, que la banque va complètement arrêter, ont reculé de 32% sur un an. Les autres recettes dans la banque des entreprises et des particuliers, incluant la gestion de fortune, et la gestion d'actifs, sont demeurées quasi-stables sur un an, ajoute la banque.