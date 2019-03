Deutsche Bank et Commerzbank parlent enfin fusion

Le conseil d'administration de la Deutsche Bank a pris le pouls de son concurrent Commerzbank en vue d'une éventuelle fusion. Une source bien informée a indiqué ce samedi que les discussions étaient en cours, ce qui confirme les informations rapportées un peu plus tôt par le journal allemand Welt am Sonntag. Citant des sources financières, le quotidien conservateur, dans son édition à paraître dimanche, précise que "des premiers contacts non officiels ont déjà eu lieu en très petits comités". Mais les discussions ne sont pas suffisamment "avancées pour devoir faire l'objet d'une annonce publique", assure-t-il.