Deutsche Bank ne lève pas tous les doutes

"Make Deutsche Bank a leading bank once again." Dans un e-mail envoyé dimanche aux 91.500 collaborateurs de la banque , le CEO Christian Sewing résume ainsi l’objectif de la restructuration monstre annoncée le jour-même.

Liquidation "rapide"

Deutsche Bank (DB) va renoncer à son activité sur les marchés d’actions et réduire ses opérations dans la banque d’investissement et sur le marché obligataire. La maison va créer une ‘bad bank’, pour laquelle elle a choisi une appellation plus politiquement correcte, "unité de libération de capital" (capital release unit). Des actifs pour 74 milliards d’euros y seront logés. La banque mise sur une liquidation "rapide" de ces activités (dans les 18 mois à venir pour la majorité) et annonce que l’opération permettra "un retour de 5 milliards d’euros vers les actionnaires à partir de 2022", sous forme de rachat d’actions et de dividendes.