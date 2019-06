Deutsche Bank pourrait effacer un poste sur cinq

Plusieurs sources familières avec les discussions entourant le très attendu plan de restructuration de la Deutsche Bank ont affirmé dans les colonnes du Wall Street Journal que la première banque allemande envisage de supprimer jusqu'à 20.000 postes à travers le monde. Ce plan s'étalerait sur plus d'un an et des discussion au plus haut niveau ont eu lieu ce jeudi et ce vendredi pour dessiner les contours de cette réorganisation majeure.