Deutsche Bank revient au bénéfice grâce au trading

Alors que les principales banques au monde font part d’une baisse de leurs bénéfices, Deutsche Bank réussit la prouesse d’améliorer les siens . Et cela, en dépit de la crise sanitaire qui l’a conduite à provisionner un montant de 500 millions d’euros, trois fois supérieur à celui de la période correspondante de 2019.

Il est vrai que la banque allemande revient de loin. En proie à une profonde restructuration, elle a accumulé des pertes au cours des précédents trimestres. De plus, en ayant réalisé un profit net de 66 millions d’euros au 1er trimestre sur des revenus ayant totalisé 6,4 milliards d’euros, Deutsche Bank reste tout de même à la traîne dans son secteur. Les bénéfices globaux de JP Morgan par exemple se sont élevés à 2,9 milliards de dollars et ceux de Credit Suisse à 1,31 milliard de francs suisses.

Trading salvateur

Deutsche Bank, qui a livré des chiffres préliminaires dimanche, communiquera avec plus de précisions mercredi. On peut déjà affirmer sans courir le risque de se tromper que le résultat positif fait suite à son activité "trading". Toutes les banques qui ont livré leurs résultats à ce jour ont précisé que leurs recettes générées par le courtage sur les matières premières, les obligations et les devises ont été fort lucratives.