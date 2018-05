Deutsche Bank se réoriente au détriment de l'emploi

Jour d'assemblée générale pour le géant bancaire allemand. On y attendait le plan de redressement de l'institution concocté par le nouveau patron, Christian Sewing. La facture sociale est salée.

On annonçait un poste sur 10 supprimé chez Deutsche Bank , soit quelque 10.000 emplois. Le couperet est tombé... sans grande surprise. Le géant bancaire allemand change de cap. Résultat: plus de 7.000 emplois perdus à travers le monde et une branche banque d'investissement passée sous la lame du sabre.