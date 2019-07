Deutsche Bank tente d'éviter la recapitalisation

Le géant bancaire allemand Deutsche Bank serait, selon certaines sources, en négociations avec la Bafin et la BCE pour pouvoir réduire les exigences de fonds propres qui lui sont imposées. Objectif: s'assurer de la réussite de sa restructuration sans devoir accroître son capital.

Deutsche Bank semble vouloir s'assurer par tous les moyens de la réussite de sa restructuration. En attendant le conseil de surveillance prévu ce week-end sur les suppressions d'emplois, la banque aurait été frapper à la porte de la BCE et de la Bafin, respectivement régulateur bancaire européen et allemand. Selon certaines sources, elle souhaite obtenir un peu de lest dans constitution des réserves supplémentaires de fonds propres, sensées mettre le groupe à l'abri de toutes perturbations.