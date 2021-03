Dexia montre une certaine résilience face à la crise

Le groupe Dexia, désormais non coté, présente des résultats 2020 certes influencés par les effets de la pandémie, mais montrant toutefois une certaine résistance.

La banque résiduelle n'a toutefois pas échappé aux effets de la crise sanitaire. Le groupe a ainsi dû enregistrer une charge additionnelle en coût du risque et comptabilisé des corrections de valeur supplémentaires dans les fonds propres réglementaires. "L’impact de ces éléments sur le capital réglementaire a néanmoins été en grande partie compensé par les mesures d’assouplissement rapidement prises par les superviseurs", lit-on dans un communiqué.

Ratios solides

La perte nette , part du groupe, s'est améliorée à 618 millions d'euros (- 475 millions d'euros d'éléments récurrents, -31 millions d'euros d'éléments de volatilité et -112 millions d'éléments non récurrents).

"En dépit des fortes turbulences de marché provoquées par la pandémie de Covid-19 au premier semestre, Dexia n’a pas subi de perturbation dans son refinancement et sa gestion de la liquidité", précise-t-on dans le groupe.

"En dépit des fortes turbulences de marché provoquées par la pandémie de Covid-19 au premier semestre, Dexia n’a pas subi de perturbation dans son refinancement et sa gestion de la liquidité."

Révision stratégique

Enfin au niveau des activités, Dexia poursuit la simplification de son réseau aux États-Unis et en Italie: New York est devenue une succursale et l'analyse des options stratégique se poursuit pour Dexia Crediop.