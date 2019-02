Dexia réduit son bilan mais reste dans le rouge

"Dans la lignée des efforts de simplification du groupe et de réduction des portefeuilles commerciaux initiés en 2017, nous avons poursuivi en 2018 notre objectif de réduction du bilan, des risques et de l’empreinte géographique du groupe. Après avoir cédé notre filiale israélienne et fermé notre succursale de Lisbonne, nous avons signé, en décembre dernier, un accord de vente de notre filiale allemande. Cette vente est une étape importante dans la résolution ordonnée du groupe. Elle permettra de faciliter la poursuite de la résolution et de réduire le bilan de Dexia d'environ 15 % supplémentaires, au-delà des 14 % réalisés en 2018", a indiqué Wouter Devriendt, administrateur délégué de Dexia.