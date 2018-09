Dexia toujours moins massive mais encore dans le rouge

Côté résultats, Dexia affiche pour les six premiers mois de l'année une perte de 419 millions d'euros contre - 298 millions un an auparavant. Les éléments récurrents représentent - 173 millions d'euros de ce résultat. Parmi les éléments non récurrents, Dexia pointe la volatilité comptable et autre ajustement de valeurs.