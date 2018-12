Dexia vend sa filiale allemande

Faisant suite à la cession de nos activités bancaires en Israël et à la fermeture de la succursale de Dexia Crédit Local au Portugal cette année, la vente de nos activités bancaires en Allemagne permettra de réduire encore l'empreinte géographique de Dexia et d'accélérer sa simplification. Je tiens à remercier mes collègues de DKD pour leur professionnalisme sans faille tout au long de ce processus de vente et des années souvent difficiles au sein du groupe Dexia.