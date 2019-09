Dexia veut se faire radier de la cote

Alors que le groupe bancaire résiduel Dexia fait part de la poursuite des discussions avec l'Europe et les Etats belge et français, il annonce convoquer une AG pour retirer ses actions de la cotation sur la Bourse de Bruxelles.

Au cours des six premiers mois de l'année, le groupe bancaire en résolution a finalisé la vente de Dexia Kommunalbank Deutschland (DKD) en Allemagne . Il a également fermé une succursale en Espagne et lancé la transformation de la succursale new-yorkaise .

Un portefeuille moins lourd

> d'une perte de 151 millions d'euros attribuable aux éléments récurrents ( en ce compris 59 millions de taxes et autres contributions).

> d'une perte de 112 millions liée à des éléments de volatilité comptable.

> d'une perte de 283 millions d'euros liée à des éléments non récurrents ( à savoir DKD et les cessions d'actifs).