Diego du Monceau est le nouveau président d'ING Belgique

Changement à la tête d'ING Belgique, où Eric Boyer laisse la présidence du conseil d'administration à Diego du Monceau. Entretien croisé (et à distance) avec l'ancien et le nouveau président de la banque orange.

Le couperet est tombé chez ING Belgique. Cette année, les quatre grandes banques du pays devaient poser un choix pour la présidence de leur conseil d’administration . Jos Clijsters fut le premier à voir son mandat prolongé , pour un maximum de deux ans, à la tête de Belfius. Quelques jours plus tard, KBC annonçait avoir choisi Koenraad Debackere pour succéder à Thomas Leysen. Au début de ce mois, BNP Paribas Fortis a décidé de proroger le mandat de Herman Daems de quatre années supplémentaires.

En mars, Eric Boyer de la Giroday, qui préside le CA d’ING Belgique depuis neuf ans et dont le mandat devait normalement prendre fin en 2023, a annoncé se retirer dès le mois d’avril pour des raisons personnelles. La fin d’un long chapitre, puisqu’il avait intégré l’institution il y a maintenant 36 ans, quand celle-ci s’appelait encore BBL. "Ma porte était toujours ouverte, et à l’avenir, ma ligne téléphonique sera toujours disponible", souffle en souriant celui qui laisse sa place à Diego du Monceau de Bergendal et qui était le mentor d’Erik Van Den Eynden, actuel CEO d’ING Belgique.