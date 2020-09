Dierckx à nouveau en course pour la présidence de Belfius

L'an dernier déjà, Belfius cherchait un nouveau président. Filip Dierckx était alors le grand favori, mais sa nomination est finalement tombée à l'eau. Les procédures pénales entourant Fortis, où il a passé toute sa carrière, et les accusations de conflit d'intérêts entourant son rôle de président du prestataire de services RH SD Worx se sont révélées être des obstacles insurmontables. On craignait ainsi qu'il ne passe pas le contrôle sévère de la Banque nationale et de la Banque centrale européenne. Car sans le feu vert de ces superviseurs, personne ne peut devenir directeur ou gestionnaire d'une banque. C'est eux qui décident si une personne est "apte et appropriée" ("fit and proper") pour le poste.