Dierckx favori pour la présidence de Belfius

Le conseil d’administration de Belfius se réunira ce jeudi avec, à son ordre du jour, un point particulier: le choix d’un nouveau président . Les administrateurs doivent prendre leur décision sur la base d’une recommandation du comité de nomination et de rémunération , composé de Jos Clijsters, l’actuel président de Belfius, de Lutgart Van den Berghe et de Carine Doutrelepont.

Entre-temps, la procédure de validation du candidat à la présidence passera par d’autres instances, non moins importantes. Ainsi, l’autorité de surveillance belge (la Banque nationale) et la Banque centrale européenne (BCE) devront examiner le caractère "fit and proper" du candidat proposé pour la fonction. En clair, s’il est intègre et compétent. Cette évaluation va prendre quelques mois.