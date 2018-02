Dividende accru et rachat d'actions au programme de KBC

Alors que le bancassureur annonce pour la 4e fois consécutive des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, il fait état d'un rachat de 2,7 millions d'actions; une première depuis 2007.

Une bonne performance des activités, des coûts maîtrisés, une qualité des actifs solide, KBC semblait avoir le tiercé gagnant pour afficher de belles performances pour le quatrième trimestre 2017. C'était sans compter sur la réforme de l'impôt des sociétés en Belgique qui s'est traduite pour le bancassureur par un effet négatif immédiat de 211 millions d'euros. Une ombre toutefois atténuée puisque KBC annonce pour le 4e trimestre consécutif des résutats supérieurs aux attentes.

Le résultat net s'affiche donc au dernier trimestre de l'exercice à 399 millions d'euros. "Abstraction faite de cet élément exceptionnel, le résultat net du quatrième trimestre 2017 s’élève à 610 millions d’euros," lit-on dans un communiqué. Par action, le bénéfice net s'établit à 0,92 euro contre 1,61 euro un an auparavant. Les analystes prévoyaient un résultat net de 366 millions d'euros.

Vue en plein écran ©Document KBC

Le total des revenus est de 1,88 milliard d'euros, "en ligne avec celui du trimestre précédent dès lors que la hausse des revenus nets de commissions et la robustesse des revenus à la juste valeur et de trading ont été neutralisées par une baisse des revenus nets d'intérêts et des revenus techniques issus des assurances". Le consensus d'analystes misait sur 1,84 milliard.

Les revenus nets d'intérêts s'élèvent à 1,029 milliard d'euros. Le consensus d'analystes tablait sur 1,024 milliard. "La faiblesse persistante des rendements de réinvestissement et de la pression négative sur les marges des crédits commerciaux ont été mitigés par la bonne progression du volume des crédits, la baisse des frais de financement, l'impact positif des hausses de taux en République tchèque et (en glissement annuel) l'effet favorable de la consolidation d'UBB/Interlease."

La marge nette d'intérêt est de 1,83% , stable d'un trimestre à l'autre mais en recul de 7pb sur un an.

Vue en plein écran ©Document KBC

Que dire des charges?

Le ratio charges/produits de nos activités bancaires s’établit à un solide 54% pour l'ensemble de l'année 2017, contre 55% pour l'exercice 2016.

À 1,021 milliard d'euros, les charges d'exploitation ont crû de 6% en rythme annuel. En cause: la hausse des taxes bancaires, des frais TIC, des dépenses marketing et des frais liés à la dépréciation et à l'amortissement (en raison de la capitalisation de certains projets). Côté taxes, KBC s'est acquitté d'un impôt sur le revenu de 451 millions d'euros; un montant boosté par la réforme de l'impôt des sociétés. KBC souligne toutefois que et impact négatif non récurrent sera compensé sur une période de trois ans environ, à la faveur de l’impact positif récurrent sur l’impôt sur le revenu des entités Belges.

Que dire de la performance des entités?

→ La Belgique: Le résultat net passe de 439 millions au 4T 2016 à 336 millions au 4T 2017 (consensus d'analystes: 342 millions d'euros). La vente des produits d'assurance-vie a progressé là où les frais pour réductions de valeur sur crédits ont augmenté.

→ La Tchéquie: Le résultat net passe de 131 millions au 4T 2016 à 167 millions au 4T 2017 (consensus d'analystes: 151 millions d'euros). Si les revenus nets d'intérêts et les revenus nets de commissions ont grimpé par rapport aux chiffres du trimestre précédent, ils n'ont pas pu neutraliser les coûts entraînés à la hausse sous l’effet de facteurs saisonniers. Les réductions de valeur sur crédits sont restées extrêmement faibles.

→ Les Marchés internationaux: Le résultat net ressort à 74 millions d'euros (consensus d'analystes: 67 millions d'euros): 16 millions pour la Slovaquie, 39 millions d'euros pour la Hongrie, 18 millions pour la Bulgarie et 3 millions pour l'Irlande. Le résultat global de la division est en recul par rapport au trimestre précédent dû à la constitution d'une provision supplémentaire (aux 54,4 millions déjà provisionnés au troisième trimestre) de 61,5 millions d'euros liée à un examen à l'échelle du secteur des produits hypothécaires de type "tracker rate" octroyés dans ce pays avant 2009.

→ Le Centre groupe: Le résultat net plonge davantage dans le rouge à 179 millions d'euros (consensus d'analystes: -192 millions d'euros), à cause une nouvelle fois du nouveau régime fiscal belge.

Que dire de la solidité de KBC?

Fin décembre, les capitaux propres s'élevaient à 18,8 milliards d'euros en croissance.

Le ratio common equity à pleine charge (Bâle III) s’établissait à 16,3%. Le ratio de levier financier (Bâle III, à pleine charge) s’est inscrit à 6,1%.

KBC Assurances affiche un ratio de solvabilité de 212% en vertu du cadre réglementaire Solvabilité II.

La liquidité s’est maintenue à un bon niveau: le ratio LCR est de 139% pour un ratio NSFR de 134%.

"Sur le front réglementaire, l'issue des discussions entourant Bâle IV s'est révélée plus bénigne," estime Johan Thijs,CEO. "Nous estimons que Bâle IV devrait avoir, pour KBC, un impact d'environ 8 milliards d'euros d'actifs pondérés en fonction des risques supplémentaires sur une base fully loaded au 31 décembre 2017. Ceci correspond à une croissance de 9% de ces actifs et à un impact de -1,3% sur le ratio common equity."

Et la politique de dividende?

Un dividende brut de 3 euros sera proposé au titre de 2017: un paiement d’un dividende intérimaire de 1 euro par action déjà versé en novembre et un dividende final brut de 2 euros versé en mai. En 2016, il était de 2,80 euros.