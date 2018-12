L’affaire Fortis porte la poisse. Depuis le début. Dix ans pour arriver à un tel résultat…

Le carnage est complet, les qualificatifs manquent pour décrire ce naufrage. Si le futur Premier ministre nous lit, qu’il sache qu’il aura plus besoin d’un médecin urgentiste que d’un ministre de la Justice. Car, il faut l’écrire, la Justice de notre pays est malade. En stade terminal, a-t-on envie d’écrire.

Comment en est-on arrivé là? Quand une telle affaire s’annonce, il convient de monter un commando composé de deux juges d’instruction, d’une armée de magistrats et d’une escouade de policiers, tous assistés de comptables, de fiscalistes et de réviseurs. Il faut se donner les moyens de notre politique, gardant à l’œil qu’une justice rendue dans les temps est le garant d’une démocratie saine.

On aurait pu éviter de donner ce dossier à un juge proche de l’âge de la pension, tout comme on aurait dû empêcher le magistrat en charge du dossier de livrer, par écrit, le fond de sa pensée aux actionnaires. Le message délivré à l’époque fut, à peu de chose près, celui-ci: laissez tomber les gars, cette procédure sera trop longue pour vos nerfs et trop coûteuse pour vos portefeuilles. Peste, même s’il a été dégagé du dossier, il a fini par avoir raison, le bougre!

On peut également se poser des questions sur la stratégie suivie par le parquet de ne renvoyer que des personnes physiques. Pourquoi ne pas avoir mis Ageas et BNP Paribas Fortis à la cause? Cette question résonnera longtemps dans le vide.

Perte du juge d’instruction et du magistrat pilote du dossier, manœuvres d’avocats, bagarres de procédures et attentisme auront eu raison de l’affaire Fortis. La fin était écrite. Comment rendre une justice digne et audible alors que rien n’a encore démarré dix ans après l’éclatement de l’affaire? Le parquet n’avait plus le choix, il savait la partie perdue d’avance.