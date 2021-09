Edmond de Rothschild veut être plus visible en Flandre

Edmond de Rothschild ferme son bureau de Liège, mais va ouvrir à Gand. C'est pour renforcer sa visibilité en Flandre que la banque vient d’engager Frank Vranken en tant que "chief strategist".

Cela continue à bouger dans le petit monde de la banque privée. Au travers de son siège suisse et de ses hubs internationaux, le Groupe Edmond de Rothschild (EdR), présidé par Ariane de Rothschild, dispose de 33 implantations dans 16 pays. Le groupe gère près de 170 milliards de francs suisses et emploie 2.500 personnes. En Belgique, la succursale, qui dépend d’Edmond de Rothschild (Europe) basé à Luxembourg, a été ouverte en 2003. Elle emploie 43 personnes et gère 4 milliards d’euros. "Notre ambition est de doubler ce montant et de passer à 8 milliards d’euros dans un horizon de quatre ans", confie Stéphane Wathier, le CEO d’Edmond de Rothschild Belgique, qui est un ancien de la Société Générale.

La banque privée veut recruter 17 personnes ce qui équivaut à une croissance de plus de 30% des effectifs. "L’ambition pour la banque est surtout d’être plus présente et visible en Flandre", complète François Pauly, le directeur général d’Edmond de Rothschild, un ancien de Dexia et ancien CEO et président de la Banque internationale à Luxembourg (BIL).

L’entité d’Anvers sera ainsi renforcée et un nouveau bureau va s’ouvrir à Gand "parce que l’on sait que la Flandre-Orientale et la Flandre occidentale sont des territoires où il faut être présent, car la concentration de familles d’entrepreneurs y est importante". En résumé, c’est là que se niche le nouveau capital.

Pour renforcer cette visibilité en Flandre, le groupe vient d’engager Frank Vranken en tant que "chief strategist". C’est un des transferts marquants de cet été dans le domaine financier puisque Frank Vranken vient d’un concurrent direct dans la banque privée, Puilaetco.

"Nous avons surtout été présents jusqu’ici sur Bruxelles et la Wallonie" reconnaît François Pauly. Côté francophone, le bureau de Liège, qui comptait deux banquiers et une assistante, sera fermé pour créer un pôle de développement wallon. Le sud du pays sera couvert depuis Bruxelles avec une présence commerciale renforcée par des outils digitaux facilitant la mobilité et ayant prouvé toute leur efficacité durant la crise du covid, dit Wathier.

En moyenne, la banque privée vise des clients qui disposent d’un capital entre 2 et 10 millions d’euros. Elle compte actuellement 2.000 clients. Cela veut-il dire qu’un client avec 1 million serait refusé? Non, répond François Pauly, car tout dépend aussi du potentiel de ce client.

Les fortunes françaises arrivent-elles encore en Belgique? "Le flux est moindre. Mais nous avons encore une marge de croissance sur ce type de clientèle sur laquelle, historiquement, nous nous sommes peu positionnés" souligne Stéphane Wathier.

Dans l’immédiat, la banque privée va déménager de ses bureaux situés dans l’IT Tower de l’avenue Louise d’ici à la fin de l’année. Mais elle ne va pas très loin. "On remonte un peu plus vers le haut, à 400 mètres environ, dans l’immeuble Platinum" dit Stéphane Wathier.