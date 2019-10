En matière de paiement, les banques belges peuvent mieux faire

Les facilités de paiement sont en pleine mutation, mais les établissements belges ont encore quelques progrès à réaliser en matière numérique dans leurs services aux clients.

Les banques commerciales vivent une période difficile. Du moins, c’est ce qu’elles affirment le plus souvent. La faiblesse historique des taux compresse leurs marges et la concurrence s’est encore intensifiée ces dernières années, notamment en provenance du monde non financier. Un des principaux segments où elles peuvent espérer de la croissance est le secteur des paiements. Selon l’étude "Global Payments 2019" menée par le Boston Consulting Group (BCG), l’augmentation des rentrées dans les services de rémunération s’inscrira à 5,9% en moyenne annuelle jusqu’en 2028.

"Les paiements constituent 15 à 20% des revenus des banques, c’est une activité stratégique", explique Stefan Dab, managing director et senior partner chez BCG. Les belles perspectives dans ce domaine proviennent de la hausse de l’utilisation des moyens de paiement électronique, qui sont de plus en plus variés. En Belgique, le nombre moyen de transactions électroniques par personne est ainsi passé de 77 en 2010 à 135 en 2018.

De nouveaux acteurs, et pas des moindres, ont investi le terrain. Google Pay et Apple Pay sont aujourd’hui des moyens supplémentaires qui grignotent plus encore les marges. "L’intérêt de ces entreprises est d’accéder aux données de paiement, qu’elles vont ensuite pouvoir analyser et monétiser", souligne Stefan Dab.

Personnalisation

Les banques belges ne se sont pas particulièrement distinguées par leur capacité d’innovation sur ce terrain ces dernières années. Que ce soit en termes de qualité de l’offre, du bon usage des données et, dans une moindre mesure, de l’optimisation des coûts, "elles se trouvent dans le peloton européen, un tout petit peu en retard par rapport aux leaders de l’industrie".

Pour comprendre ce retard relatif, Stefan Dab explique que les institutions financières du royaume ont préféré investir dans les schémas de paiement, comme Bancontact et Payconiq, au détriment de la personnalisation du parcours client. "Les banques belges ont insuffisamment pris en compte les besoins du consommateur", estime-t-il. Pour exemple, il pointe les cartes de banque courantes, qui ne peuvent pas être employées dans les systèmes de certains gros fournisseurs de services, comme Uber.

Le niveau de facilité de paiement sur internet et les protocoles d’identification ne brillent pas non plus par leur modernité, selon lui. Il n’existe plus énormément d’établissements qui exigent une signature électronique par digipass sur le reste du continent, précise-t-il.