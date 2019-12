Épuisé, le personnel d'ING passe à l'action

Le personnel d’ING est en colère et épuisé. Des actions seront menées ce mardi tant à Bruxelles qu’à Mons et à Gand.

Les syndicats dénoncent un manque d’effectifs face à la charge de travail et le non-respect par la direction des engagements pris lors de la restructuration de 2016, ce qui pèserait sur le personnel. Un point cristallise particulièrement les mécontentements: les développements informatiques. "L’IT chez ING est déplorable. Il y a beaucoup de bugs et les produits destinés aux clients ne sont ni conviviaux, ni faciles, ce qui pose problème quand on se dit la première banque digitale du pays", souligne Geoffrey Hantson, de la CNE. Pour le syndicat, la transformation digitale se doit d’être plus regardante vis-à-vis des intérêts des clients "qui auront toujours besoin d’un service de qualité et de proximité, quoi qu’on en dise! Lors des conseils d’entreprise, la direction dit mettre le paquet sur l’IT, mais on attend toujours."