Etes-vous satisfait de votre banque?

Selon une enquête menée par Test Achats auprès de 8.100 consommateurs, la mention "encore un effort" peut être apposée aux quatre grandes banques du pays . La moyenne du secteur s'affiche à une relativement bonne note de 71/100 - avec des scores de 83% pour Argenta, 81% pour VDK Banque ou 80% pour Keytrade. En queue de peloton: KBC obtient un 70/100, Belfius un 67/100. Les notes de BNP Paribas Fortis et d'ING se limitent à 62/100.

Une question de frais

Les points négatifs énoncés par les clients portent sur les questions de frais et les produits.

En matière de frais bancaires, BNP Paribas Fortis, suivi d'ING et de Belfius n'obtiennent même pas 50%. Les augmentations annoncées dès la rentrée, notamment chez KBC ne devraient pas leur permettre de redorer leur image.

Les frais bancaires sont un cheval de bataille de prédilection de Test Achats. Au printemps, l'association de défense des consommateurs pointait les coûts jugés exhorbitants reclamés par BNP Paribas Fortis et MeDirect pour le transfert de titres ou de fonds d'épargne-pension.

Rendement et assistance soulignés

Côté produits, le jugement est moins sévère. Le problème le plus souvent cité est le tarif du compte à vue, un service pourtant indispensable. Les comptes les mieux classés sont ceux d’Argenta et de Keytrade Bank. "Ils sont gratuits et comprennent une carte de crédit. Les consommateurs peuvent choisir le compte à vue correspondant le mieux à leur profil sur le comparateur de Test Achats", explique l'association.