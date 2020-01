Ethias va verser quelque 100 millions d'euros de dividende

Vitrufin était la structure qui détenait Ethias . Elle regroupait à parts égales (31,66%) État fédéral, Région wallonne et Région flamande qui, en 2009, avaient sauvé l’assureur en y injectant 500 millions d’euros chacun. L es 5% restants étaient détenus par la coopérative Ethias Co, laquelle rassemble les collectivités fondatrices d’Ethias (villes, communes, provinces, etc.).

Depuis lors, Ethias est sorti de la zone rouge et a versé des dividendes à Vitrufin, qui ont servi à rembourser l’emprunt, jusqu’au dernier euro. Vitrufin n’avait plus de raison d’être et a donc disparu. En conséquence, SFPI, SRIW et PMV et Ethias Co sont depuis peu directement actionnaires d’Ethias.