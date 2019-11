Euroclear ouvre l'accès aux transactions en monnaie de banque centrale

Moins de risque de crédit

"Proposer un accès direct à la monnaie de banque centrale via Euroclear Bank est en concordance avec l’objectif européen de développer un environnement de marché financier plus liquide et plus efficace, déclare Lieve Mostrey, CEO d’Euroclear Group. Notre initiative va être bénéfique pour les investisseurs et les émetteurs, et contribuer à rendre les marchés de capitaux plus robustes."